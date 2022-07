शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को झटका, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले-लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने शिंदे गुट के राहुल शेवाले को प्लोर नेता माना, जानिए

Highlights लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। विनायक राउत के स्थान पर राहुल शेवाले को सदन में पार्टी का नेता नियुक्त करने का आग्रह किया था। शिवसेना संसदीय पार्टी के विधिवत नियुक्त नेता हैं और राजन विचारे मुख्य सचेतक हैं।

नई दिल्लीः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। शिंदे ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी है। महाराष्ट्र में शिवेसना के 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल हैं।

लोकसभा में शिवसेना के नेता राहुल शेवाले ने कहा कि हमने ठाकरे से उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा का समर्थन नहीं करने को कहा था, लेकिन हमारे विचारों को नजरअंदाज कर दिया गया है। शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे ने दावा किया है कि शिवसेना के 12 सांसदों ने लोकसभाध्यक्ष बिरला से मुलाकात की थी।

