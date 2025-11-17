VIDEO: बाबा बागेश्वर ने की शिल्पा शेट्टी की तारीफ, कहा 'योग रखे निरोग', देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 17, 2025 19:13 IST2025-11-17T19:10:47+5:302025-11-17T19:13:05+5:30

Shilpa Shetty Viral Video: बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, इसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी बाबा के साथ बैठी नजर आ रही हैं।

Shilpa Shetty Joins Dhirendra Krishna Shashtri Hindu EKta Padyatra Video Goes Viral | VIDEO: बाबा बागेश्वर ने की शिल्पा शेट्टी की तारीफ, कहा 'योग रखे निरोग', देखें वायरल वीडियो

VIDEO: बाबा बागेश्वर ने की शिल्पा शेट्टी की तारीफ, कहा 'योग रखे निरोग', देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: बाबा बागेश्वर ने की शिल्पा शेट्टी की तारीफ, कहा 'योग रखे निरोग', देखें वायरल वीडियो

Shilpa Shetty Joins Dhirendra Krishna Shashtri Hindu EKta Padyatra: बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, इसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी बाबा के साथ बैठी नजर आ रही हैं। धीरेंद्र शास्त्री बोलते हैं हमारे निकट जो मुस्कुराता चेहरा बैठा है हमारी बहन अति प्रिय पूरा देश जानता भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आप को न जानें। पर आप अभिनय जगत में तो बहुत प्रसिद्ध हैं भगवान की कृपा से जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनको शिल्पा शेट्टी कहा जाता है। लेकिन दूसरी पहचान भी है 'योग रखे निरोग' योग के माध्यम से पूरी दुनिया को जगाने का हम संतों में यदि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हैं, तो अभिनय जगत के कलाकारों में बहन शिल्पा शेट्टी हैं।

English summary :
Shilpa Shetty Joins Dhirendra Krishna Shashtri Hindu EKta Padyatra Video Goes Viral


Web Title: Shilpa Shetty Joins Dhirendra Krishna Shashtri Hindu EKta Padyatra Video Goes Viral

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Shilpa Shettybollywood actressViral Videoशिल्पा शेट्टीबॉलीवुड अभिनेत्रीवायरल वीडियो