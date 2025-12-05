शशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

By रुस्तम राणा | Updated: December 5, 2025 18:08 IST2025-12-05T18:07:56+5:302025-12-05T18:08:01+5:30

कांग्रेस सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के होस्ट किए गए डिनर में न तो खड़गे को और न ही राहुल गांधी को इनविटेशन मिला था। इससे पार्टी के अंदर आलोचना हुई है, और एक ज़रूरी डिप्लोमैटिक मीटिंग से बाहर रखने के दावे किए गए हैं।

शशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

नई दिल्ली: रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर चिंता जताई है कि उसके नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में लीडर ऑफ़ अपोज़िशन (LoP) राहुल गांधी को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दो दिन के भारत दौरे के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में हुए सरकारी भोज में नहीं बुलाया गया। इसके उलट, तिरुवनंतपुरम से सांसद (MP) और सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर को इस इवेंट का न्योता मिला।

इनविटेशन विवाद और पार्टी रिएक्शन

इसके मुकाबले, शशि थरूर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन हैं, को इनवाइट किया गया था और उन्होंने आने की बात कन्फर्म की। उन्होंने इनविटेशन पर सम्मान जताया लेकिन कहा कि उन्हें उन क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता था जिनके आधार पर इनविटेशन जारी किए गए थे। थरूर के डिप्लोमैटिक बैकग्राउंड और फॉरेन अफेयर्स में शामिल होने की वजह से शायद उन्हें शामिल किया गया।

शशि थरूर की डिप्लोमैटिक भूमिका

थरूर का बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक अनुभव, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के पूर्व अंडर-सेक्रेटरी-जनरल के तौर पर उनका कार्यकाल भी शामिल है, उन्हें इस दावत में बुलाने से मेल खाता है। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर बातचीत में, खासकर रूस के साथ संबंधों को लेकर, अहम भूमिका निभाई है।

हाल ही में, थरूर ने पाकिस्तान-स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की वकालत करने के लिए, खासकर 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद, इंटरनेशनल कैपिटल्स में एक मल्टी-पार्टी डेलीगेशन को लीड किया। पहलगाम हमले के बाद डिप्लोमैटिक कोशिशों के दौरान भारत का रुख साफ करने वाली वह एक जानी-मानी आवाज़ बन गए।

पॉलिटिकल पोज़िशनिंग और बयान

अंदरूनी विरोधी होने के बावजूद, थरूर ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर सपोर्ट किया है। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने मोदी की एनर्जी और ग्लोबल लेवल पर जुड़ने की इच्छा की तारीफ़ की, जो भारत के लिए ज़रूरी है। थरूर ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद डिप्लोमैटिक आउटरीच की भी तारीफ़ की, इसे राष्ट्रीय एकता और असरदार कम्युनिकेशन का एक उदाहरण बताया।

प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) ने ऑपरेशन के बाद भारत की ग्लोबल डिप्लोमैटिक कोशिशों से मिली सीख पर ज़ोर देते हुए, सोशल मीडिया पर उनका आर्टिकल शेयर करके थरूर के विचारों को और हाईलाइट किया। इस दावत से कांग्रेस के खास नेताओं को बाहर रखना इस हाई-प्रोफाइल डिप्लोमैटिक दौरे के दौरान बढ़ती पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का संकेत है। यह इवेंट भारत के बदलते विदेशी रिश्तों में प्रोटोकॉल, पॉलिटिक्स और डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेशन के बीच मुश्किल बातचीत को दिखाता है।

