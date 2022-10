VIDEO: शशि थरूर ने G-23 समूह को लेकर किया दावा, कहा- ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया का विचार था

Highlights शशि थरूर के अलावा जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह चुके हैं कि कोई जी-23 समूह नहीं है। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 17 अक्टूबर को होना है और परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को जी-23 समूह के बारे में बात की। समाचार एजेंसी से बात करते हुए थरूर ने कहा कि कोई जी-23 समूह नहीं है, यह सब मीडिया का विचार था। जहां तक ​​मैं आपको बता सकता हूं, कुछ वरिष्ठों ने पत्र लिखा था। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को अपना समर्थन देने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने आगे कहा कि हुआ यूं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा था और हस्ताक्षर करने के लिए केवल 23 लोग ही उपलब्ध थे। अगर लॉकडाउन न होता तो हस्ताक्षर करने वाले 100 या अधिक हो सकते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त 2020 में थरूर सहित कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन के पूर्ण परिवर्तन के लिए कहा था।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने गांधी से पार्टी में नेतृत्व के सवाल का समाधान करने का आग्रह किया था। थरूर ने सोमवार को दावा किया कि पत्र के संबंध में कई और नेताओं से संपर्क किया गया था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल 23 ही उपलब्ध थे। 30 अगस्त को कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने भी दावा किया कि ऐसा समूह कभी अस्तित्व में नहीं था।

#WATCH | Hyderabad: "There is no G23 group, it was all the media's idea," says Congress presidential poll candidate Shashi Tharoor pic.twitter.com/8fuxl4BCZb