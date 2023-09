शशि थरूर कर सकते हैं विवेक अग्निहोत्री पर केस, लेकिन क्यों?, जानिए पूरा मामला

Highlights कांग्रेस नेता शशि थरूर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं थरूर का आरोप है कि अग्निहोत्री ने 'द वैक्सीन वॉर' के भारत में रिलीज से पहले उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री झूठे और मगगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, यह बेहद चिंताजनक है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर बेहद गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सांसद शशि थरूर ने कहा, "विवेक अग्निहोत्री की 'द वैक्सीन वॉर' के भारत में रिलीज से पहले जिस तरह से सार्वजनिक तौर से मेरे ऊपर विदेशी टीकों को बढ़ावा देने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। वह खेदजनक है और मैं इस संबंध में एक्शन लेने के लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं।"

उन्होंने कहा, "विवेक अग्निहोत्री फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' के लिए सस्ता प्रचार पाना चाहते हैं। इस कारण से झूठे और मगगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। यह चिंताजनक है क्योंकि अगर किसी झूठ को बार-बार दोहराया जाए तो कुछ लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं।"

It is a obviously a cheap bid for publicity, but the concern is that once a lie is repeated often enough, some people will start to believe it. Am seeking legal advice. https://t.co/aCsr3D0LYK