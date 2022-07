मानसून सत्र: विपक्षी दलों के 19 राज्यसभा सांसद निलंबित, टीएमसी ने कहा- मोदी-शाह ने लोकतंत्र को निलंबित किया

Highlights सत्र को बाधित करने के आरोप में विभिन्न विपक्षी दलों के 19 सांसद निलंबित बीते सोमवार को लोकसभा में पूरे मानसून सत्र के लिए 4 कांग्रेसी सांसद हुए थे सस्पेंड

नई दिल्ली: मानसून सत्र में राज्यसभा के कई विपक्षी सांसदों को शेष सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार को संसद के उच्च सदन में विपक्षी सांसदों पर ये कार्रवाई कांग्रेस के चार सांसदों को पूरे मानसून सत्र से निलंबित करने के एक दिन बाद की गई है। विभिन्न विपक्षी दलों के 19 सांसदों पर सदन में हंगामा करने और नारेबाजी के माध्यम से सत्र को बाधित करने के आरोप में निलंबित किया गया है।

आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस के चार सांसदों को 12 अगस्त को समाप्त होने वाले पूरे मानसून सत्र के लिए स्पीकर ओम बिरला द्वारा व्यवहार करने की चेतावनी के बावजूद सदन के अंदर तख्तियां रखने के लिए निलंबित किए जाने के एक दिन बाद नवीनतम निलंबन आया है। निलंबित विपक्षी सांसदों के नहीं जाने और धरना जारी रखने के बाद सदन को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया।

19 opposition Rajya Sabha MPs suspended for the remaining part of the week for storming well of the House and raising slogans https://t.co/cyLSmWIvd3pic.twitter.com/wGvlQQLNF5