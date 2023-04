Delhi AIIMS: कोरोना के बढ़ते मामले को देख दिल्ली एम्स ने जारी की नई एडवाइजरी, जानें नए नियमों की लिस्ट

Highlights दिल्ली एम्स ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी को बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए जारी किया गया है। एडवाइजरी में दिल्ली एम्स द्वारा अस्पताल परिसर में मास्क को पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

नई दिल्ली: भारत में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे है, ऐसे में मामले को देखते हुए दिल्ली एम्स ने एक एडवाइजरी जारी किया है। दिल्ली एम्स द्वारा जारी एडवाइजरी में यह कहा गया है कि अस्पताल के सभी स्टाफ को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। यही नहीं एडवाइजरी में साफ-सफाई का भी ख्याल रखने को कहा गया है साथ ही उन जगहों पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया है जो लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है।

इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि पहले के मुकाबले अस्पताल परिसर में विजिटर्स के आने की संख्या को कम किया जाएगा। यही नहीं केवल स्क्रीनिंग के बाद ही किसी को अस्पताल में घूसने की इजाजत होगी। बता दें कि केवल दिल्ली एम्स ही नहीं बल्कि कई राज्य और कई और संस्थानों ने भी मास्क को पहनना अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली एम्स द्वारा जारी नई एडवाइजरी के अनुसार, अस्पताल के सभी स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है साथ ही एक साथ समूह में न जमा होने ही हिदायत दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि एक साथ पांच या उससे अधिक लोग जमा न हो। यही नहीं कैंटीन जैसे जगहों पर भी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि लोगों की संख्या कैंटीन में न बढ़े, इसका भी ध्यान रखा जाए।

In view of the reported increase in the global cases of COVID-19 and in order to prevent a fresh outbreak of the disease, AIIMS Delhi makes the use of masks compulsory for all hospital staff



