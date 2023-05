पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन आज, जंतर-मंतर पहुंच रहे किसान, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

By भाषा | Published: May 7, 2023 11:02 AM

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आज दो किसान संघों से जुड़े सदस्यों के पहुंचने के ऐलान के बीच दिल्ली की सीमा पर भी सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं।

दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम कड़े (फाइल फोटो)

