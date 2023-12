Security Breach In Parliament: कौन है संसद में कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन, जानें इनके परिवार वालों ने क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights उसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मर जाना बेहतर है। वह अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है। कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दी जाए।

Security Breach In Parliament: लोकसभा में बुधवार को दो व्यक्तियों के दर्शक दीर्घा से नीचे कूदने के बाद संसद भवन परिसर में दर्शकों का प्रवेश निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में कूदने वालों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में हुई है। परिवार वालों ने बात की सजा देने की मांग की।

हरियाणा में जिंद की रहने वाली नीलम की मां ने कहा कि वह बेरोजगारी को लेकर चिंतित थी। मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने मुझे दिल्ली के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वह मुझसे कहती थी वह इतनी उच्च योग्य है लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मर जाना बेहतर है।

संसद के बाहर से पकड़ी गई एक अभियुक्त नीलम के छोटे भाई ने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वह दिल्ली गई है हमें जानकारी थी कि वह अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है। वह सोमवार हमसे मिलने आई थी और कल लौटी है। वह BA, MA, B.Ed, M.Ed, CTET, M.Phil और NET उत्तीर्ण किया है। कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया था।

कर्नाटक में मैसूर के रहने वाला मनोरंजन के पिता देवराज ने कहा किअगर मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया है तो बेशक मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगर उसने समाज के लिए कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दी जाए।

इस घटना के बाद आज के लिए वैध आगंतुक पास रखने वाले लोगों को स्वागत क्षेत्र से वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अब तक दर्शकों या आंगुतकों पर "प्रतिबंध" लगाने का कोई लिखित निर्देश नहीं आया है। आमतौर पर, दर्शकों के पास दो घंटे के लिए जारी किए जाते हैं। इससे पहले, दिन में कई सांसदों की पत्नियों ने नए संसद भवन का दौरा किया था।

