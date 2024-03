Satyendar Jain in Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को झटका, जल्द से जल्द  सरेंडर कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC ने जमानत याचिका खारिज की

Highlights पीठ ने जैन से तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा। एस. जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। बार-बार जमानत की अवधि बढ़ायी जाती रही।

Satyendar Jain in Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्चतम न्यायालय ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन से तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा। जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। न्यायालय ने जैन को आत्मसमर्पण करने के लिए एक हफ्ते का वक्त देने के उनके वकील के मौखिक अनुरोध को ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

SC rejects bail plea of Satyendar Jain in money laundering case, asks to surrender forthwith



Read @ANI Story | https://t.co/qA2qgffu3K#SatyendarJain#SupremeCourt#AAPpic.twitter.com/Kbq6v3YF1K