सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधा देने वाले तिहाड़ के जेल अधीक्षक अजीत कुमार का हुआ निलंबन

Highlights सत्येद्र जैन पर तिहाड़ जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोपों में नपे जेल अधीक्षक दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल मैनुएल के खिलाफ सुविधाएं देने के आरोप में हुई कार्रवाई तिहाड़ जेल नंबर 7 के जेल अधीक्षक अजीत कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए किया गया निलंबित

दिल्ली: सुरेशचंद्रशेखर द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येद्र जैन पर तिहाड़ जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोपों पर आज उस समय बड़ी कार्रवाई हुई, जब देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल के जेल नंबर 7 के अधीक्षक अजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Jail Superintendent of Tihar Jail No 7 Ajit Kumar, DANICS Suspended. He has prima facie been found to have provided undue and illegal benefits to prisoner Satyendra Jain- Sources @ABPNewspic.twitter.com/zwhIYTewuE