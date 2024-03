AAP leader Satyendar Jain: मुसीबत में पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन, सुकेश चन्द्रशेखर मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी, 10 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप

Highlights प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप है। जैन जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार में जेल मंत्री थे।

AAP leader Satyendar Jain: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चन्द्रशेखर द्वारा दायर जबरन वसूली की शिकायत में पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मंजूरी दे दी है। जैन पर चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है। राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में तिहाड़ जेल के एक पूर्व महानिदेशक भी आरोपी थे। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 17ए के तहत जैन के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार में पूर्व गृह मंत्री जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

Delhi LG VK Saxena has sanctioned a CBI inquiry under Prevention of Corruption (POC) Act, against former Delhi Minister and AAP leader Satyendar Jain for allegedly extorting Rs 10 Cr. as 'protection money' from conman Sukash Chandrashekhar, who was then lodged in Tihar Jail.