Saran Lok Sabha Seat 2024: लालू यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय अपनी ननद रोहिणी आचार्य को देगी टक्कर, समधी और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने दी चुनौती

Saran Lok Sabha Seat 2024: बिहार में सारण लोकसभा सीट से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू की बडी बहू ऐश्वर्या राय के अपनी ननद को चुनौती दे सकती हैं। ऐश्वर्या राय के पिता और लालू यादव के समधी पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने अनौपचारिक बातचीत में ऐसी किसी भी चर्चा पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। वह लालू परिवार में अपनी बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार को नहीं भूले हैं। पारिवारिक न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण में जाने वाली ऐश्वर्या राय राजनीतिक न्याय हासिल करने के लिए लालू परिवार के सामने चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई है कि लालू की बहू इस बार चुनाव मैदान में अपने ही परिवार के विरुद्ध मुकाबले में रहेंगी।

इस बात की इशारा बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी आज किया है। उन्होंने कहा कि जहां से लालू जी की बेटी चुनाव मैदान में होगी, वहीं उनकी बहु भी इंतजार कर रही होंगी। सारण में ही लालू जी की बहू ऐश्वर्या राय इंतजार कर रही है। उस बहू का क्या दोष था, जिसको सम्मान के साथ सात फेरे लगवाकर लाया गया। वह हमारी बिहार की बेटी थी।

उन्होंने कहा कि उस बेटी का इस तरह से अपमान करने वाले लोग को क्या उसे क्षेत्र में वोट लेने का हक है। सारण की हर एक बहू बेटी महिला उसका हिसाब चुकता करेगी। उसे बहू की आवाज हर एक महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी पत्नी और बेटा तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है। हर बिहार की जनता इस बारे में जवाब देगी।

बता दें कि सारण लोकसभा सीट लालू यादव और राबड़ी देवी से चुनाव लड़ने के बाद उनके समाधि चंद्रिका राय से भी राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव में 2004 और 2009 में लालू यादव से चुनाव हारने के बाद छपरा से चार बार सांसद रह चुके राजीव प्रताप रूडी इस बार भी चुनाव मैदान में है और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है।

1996 , 1999, 2014 और 2019 में छपरा से सांसद रह चुके रूडी की लड़ाई हर बार लालू के परिवार से ही रही और इस बार भी उनकी लड़ाई लालू परिवार से ही हैं। ऐसे में अगर लालू यदव की बडी बहू अपनी ननद रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा।

