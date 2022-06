संजय राउत का शिंदे गुट पर हमला, कहा- 11 जुलाई तक वहीं करें आराम, महाराष्ट्र में उनके लिए नहीं कोई काम

Highlights संजय राउत ने कहा कि उनके लिए 11 जुलाई तक वहां (गुवाहाटी में) आराम करने का आदेश है। महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है। शिंदे और शिवसेना के विधायकों का बड़ा हिस्सा 22 जून से असम की राजधानी गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए है।

मुंबई: एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को उप सभापति द्वारा 11 जुलाई तक जारी किए गए अयोग्यता नोटिस का जवाब दाखिल करने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। राउत ने कहा कि उनके लिए 11 जुलाई तक वहां (गुवाहाटी में) आराम करने का आदेश है। महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है।

बता दें कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के खिलाफ शुरू हुई बगावत को एक हफ्ते हो रहा है। उनका 38 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा है। दोनों ही पक्ष अपने रुख पर अड़े हुए हैं और लंबी लड़ाई के लिये तैयार दिख रहे हैं। शिंदे और शिवसेना के विधायकों का बड़ा हिस्सा 22 जून से असम की राजधानी गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए है।

It's an order for them to rest there (in Guwahati) till July 11. There is no work for them in Maharashtra: Shiv Sena MP Sanjay Raut on SC order of allowing Eknath Shinde & other rebel MLAs to file a reply to the disqualification notice issued to them by Dy Speaker by July 11 pic.twitter.com/GIKPVSuGIV