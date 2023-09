उदयनिधि स्टालिन की सनातन टिप्पणी पर बोले संजय राउत- इस देश में 90 करोड़ हिंदू रहते हैं

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की 'सनातन धर्म' पर की गई टिप्पणी की आलोचना की, जिससे देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राउत ने कहा, "मैंने वह बयान सुना है...उदयनिधि स्टालिन एक मंत्री हैं और कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करेगा और किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए...यह डीएमके का विचार या उनका निजी विचार हो सकता है। इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं और अन्य धर्मों के लोग भी इस देश में रहते हैं...उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती।"

