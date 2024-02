संदेशखाली विवाद: महिलाओं ने उन जगहों को दिखाया जहां शेख शाहजहां ने कथित तौर पर उनका शोषण किया था, देखिए वीडियो

Highlights संदेशखाली में चल रही उथल-पुथल के बीच, एक व्यथित करने वाला वीडियो सामने आया महिलाओं ने उन जगहों को दिखाया जहां शेख शाहजहां ने कथित तौर पर उनका शोषण किया था शाहजहाँ लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है

Sandeshkhali row: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में चल रही उथल-पुथल के बीच, एक व्यथित करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिलाओं को उन स्थानों का संकेत दिया है जहां तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण का शिकार बनाया था।

Women show the place where Shahjahan and gang used to bring women for #SandeshkaliHorror 😪 pic.twitter.com/PlCTEfR31M