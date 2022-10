हेट स्पीच मामले में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान दोषी करार

Highlights आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। खान के खिलाफ मिलक कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। आजम खान जमीन हड़पने समेत कई मामलों में दो साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहे।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया। 2019 का मामला खान द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणी से संबंधित है।

खान के खिलाफ मिलक कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। न्यूज18 के अनुसार, 2022 में हाल के विधायक चुनावों में खान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले वकील और एक स्थानीय भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा, "आजम खान भड़काऊ बयान देकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने तत्कालीन डीएम और उनकी मां के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।"

Samajwadi Party's senior leader Azam Khan convicted by Rampur court in a hate speech case. Quantum of sentence to be pronounced at 3 pm today.



