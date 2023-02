पीएम मोदी पर बयान को लेकर जॉर्ज सोरोस पर एस जयशंकर का पलटवार, अरबपति निवेशक को बताया "बुजुर्ग, अमीर और खतरनाक", देखें वीडियो

Highlights केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मिस्टर सोरोस एक बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले व्यक्ति हैं जयशंकर ने कहा, सोरोस जैसे लोगों को लगता है कि चुनाव तभी अच्छे हैं, जब उनकी पसंद का व्यक्ति जीत जाए।

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "सोरोस मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है।''

एस जयशंकर ने सोरोस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा कि कुछ समय पहले ही उन्होंने हम पर आरोप लगाया था कि हम करोड़ों मुस्लिमों की नागरिकता छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर नहीं हुआ। मैं कह सकता है कि मिस्टर सोरोस एक बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि अभी भी न्यूयॉर्क में बैठे हैं और सोचते हैं कि उनके विचारों से फैसला होना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि ‘मैं सोरोस को सिर्फ बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाला कहकर रुक सकता हूं। लेकिन वे बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले के साथ खतरनाक भी हैं।

