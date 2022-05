कुतुब मीनार में नमाज पर रोक, हिंदू पक्ष ने पूजा की मांगी इजाजत, सरकार ने कहा- ASI की नीतियां 'निर्जीव स्थानों' पर पूजा की इजाजत नहीं देती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2022 11:33 AM

संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नीतियां निर्जीव स्थानों पर पूजा की इजाजत नहीं देती है।

