बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश, राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया

Highlights बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया बृजभूषण शरण सिंह को अदालत में पेश होना पड़ेगा 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। यौन शोषण के मामले में पेश की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

Delhi | Rouse Avenue Court summons MP Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar after taking cognisance of the chargesheet in the case of sexual harassment allegations by wrestlers.



The court has listed the matter for July 18. pic.twitter.com/8sLA3yAPR3