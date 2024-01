PM Modi-French President Macron in Jaipur 2024: जयपुर टू दिल्ली, मेजबानी के लिए तैयार, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों की अगुवाई, आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल देखेंगे, जानें शेयडूल

Highlights आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल को देखने जाएंगे। जंतर मंतर से हवा महल तक रोड शो भी करेंगे। यातायात को वैकल्पिक मार्गों से निकालने की व्यवस्था की गई है।

Republic Day PM Narendra Modi-French President Emmanuel Macron in Jaipur 2024: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों गुरुवार को जयपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इमैनुएल मैक्रों इस बार गणतंत्र दिवस 2024 मुख्य अतिथि हैं। आज जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई करेंगे। आमेर किले की दौरा करेंगे। दीवान-ए-खास में राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा है। भारत की प्राचीन खगोलीय महारत की खोज करते हुए जंतर मंतर पर जुटेंगे। एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यूपीआई लेनदेन की सुविधा से स्थानीय बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है।

रामबाग पैलेस डिनर: प्रधानमंत्री मोदी शाम रात्रिभोज के लिए रामबाग पैलेस में मेजबानी करेंगे। इसके तुरंत बाद वह दिल्ली के रास्ते में जयपुर हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे, जहां वह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे।

25 साल का जश्न: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी मील का पत्थर है। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैक्रों की यात्रा है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं।फ्रांसीसी सशस्त्र बल अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक संयुक्त परेड और फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे, जो दोनों देशों के बीच सौहार्द को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बृहस्पतिवार को जयपुर आएंगे। इसके लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। दोनों नेता इस गुलाबी शहर का ऐतिहासिक आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल को देखने जाएंगे। दोनों नेता जंतर मंतर से हवा महल तक रोड शो भी करेंगे।

