Republic Day 2024: इस बार गणतंत्र दिवस पर क्या होगा खास? क्या है थीम, यहां जानें सबकुछ

Republic Day 2024: भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है और शुक्रवार यानि 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान परेड निकाली जाएगी जिसमें देश की ताकत सभी को देखने को मिलेगी।

इंडिया गेट स्थित कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, पुलिस और अर्धसैनिक समूहों की प्रभावशाली परेड निकलेगी। गणतंत्र दिवस 2024 की परेड 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे विजय चौक से कर्तव्य पथ तक शुरू होने वाली है। यह स्थल लगभग 77,000 लोगों को समायोजित करेगा, जिसमें 42,000 आम जनता के लिए आरक्षित हैं।

इस वर्ष की थीम "विकसित भारत" और "भारत - लोकतंत्र की मातृका" की भावनाओं को प्रतिध्वनित करने की संभावना है, जो लोकतंत्र के रूप में भारत के आवश्यक गुणों पर जोर देती है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन इस साल भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। परेड के बाद, वह राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित 'एट होम' रिसेप्शन में भाग लेंगे।

1- इस बार का गणतंत्र दिवस महिला शक्ति पर केंद्रित है। मेजर जनरल सुमित मेहता ने 22 जनवरी को कहा कि एक पूर्ण-महिला त्रि-सेवा समूह पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगा। समूह में सेना की सैन्य पुलिस की महिला सैनिक और अन्य दो सेवाओं के कर्मी शामिल हैं। इस ऐतिहासिक दल में सेना की सैन्य पुलिस की महिला सैनिकों के साथ-साथ अन्य दो सेवाओं की महिलाएं भी शामिल होंगी।

2- इस बार परेड में फ्रांसीसी दल भी हिस्सा लेगा जिसमें 95 सदस्यीय मार्चिंग दल, 33 सदस्यीय बैंड दल, दो राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस से एक एयरबस A330 मल्टी-रोल टैंकर परिवहन विमान भी समारोह में भाग लेंगे।

3- स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, भारतीय वायु सेना में वायु यातायात नियंत्रक और भारतीय जन संचार संस्थान के पूर्व छात्र, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। उन्होंने पिछले जुलाई में तब ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मार्च किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे।

4- छह भारतीय व्यक्ति 75वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय टुकड़ियों के साथ मार्च करने वाले फ्रांसीसी सैन्य दल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी मार्चिंग दल के कमांडर कैप्टन नोएल लुईस ने फ्रांसीसी दल में छह भारतीयों की भागीदारी की घोषणा की। व्यक्तियों में सीसीएच सुजन पाठक, सीपीएल दीपक आर्य, सीपीएल परबीन टंडन, गुरवचन सिंह, अनिकेत घर्तिमागर और विकास डीजेसेगर शामिल हैं।

5- इस साल के उल्लेखनीय आकर्षणों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साड़ियों का प्रदर्शन शामिल है, जिन्हें 'अनंत सूत्र' प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया जाएगा। अनंत सूत्र - द एंडलेस थ्रेड' कपड़ा स्थापना को कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शकों के पीछे प्रदर्शित किया जाएगा।

