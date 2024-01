Republic Day 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर पहुंची बग्घी से, जानिए इस परंपरा के बारे में

Highlights 26 जनवरी की परेड के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्घी से पहुंची कर्तव्य पथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इस साल के विशिष्ठ अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन भी साथ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलामी मंच के पास राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत किया

नई दिल्ली: आज पूरा भारत गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। 26 जनवरी 2024 की सुबह कर्तव्य पथ पर शुरू हुए भव्य गणतंत्र दिवस परेड से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन साथ बग्घी में सलामी मंच तक पहुंची।

कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेशी मेहमान इमैनुएल मैक्रॉन का स्वागत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

#WATCH | PM Modi receives President Droupadi Murmu and French President Emmanuel Macron at Kartavya Path for Republic Day celebrations pic.twitter.com/DnHM29vtPi