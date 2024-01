Republic Day 2024: 26 जनवरी को इन रास्तों पर जानें से पहले चेक कर लें दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, नहीं तो फंस जाएंगे आप

Republic Day 2024: अपने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। शुक्रवार, 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल होंगे। इस खास अवसर पर दिल्ली पुलिस ने कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए खास एडवाइजरी जारी की है।

दिल्ली पुलिस ने आम जनता के लिए ट्राफिक एडवाइजरी जारी की है ताकि किसी तरह की कोई समस्या न हो। चूंकि, कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के कारण दिल्ली के कई रास्ते बंद रहने वाले हैं ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है।

अधिसूचना के मुताबिक, गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10.30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किला मैदान की ओर बढ़ेगी। इसके अलावा, इस शुभ अवसर पर सुबह 9.30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक समारोह होगा।

विशेष रूप से, परेड मार्ग पर व्यापक यातायात व्यवस्था और प्रतिबंध होंगे। दिल्ली पुलिस की सलाह में कहा गया है कि परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, सुभाष चंद्र बोस चौराहे, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी।

गणतंत्र दिवस समारोह का उद्घाटन एक भव्य परेड के साथ किया जाएगा, जो कर्तव्य पथ के साथ राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति भवन) के पास रायसीना हिल से शुरू होगी। ऐसे में 25 और 26 जनवरी को शाम 6 बजे से विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर यातायात की आवाजाही नहीं होगी। ये प्रतिबंध परेड खत्म होने तक लागू रहेंगे।

इसके अलावा, बुधवार को रात 10 बजे से परेड के अंत तक रफी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड पर कर्तव्य पथ पर किसी भी तरह के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, सी-हेक्सागन-इंडिया गेट को आज सुबह 9.15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार करने तक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह समाप्त होने तक तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Press Confrence by Shri H G S Dhaliwal, Spl. CP Traffic (Zone-II) on traffic management in Delhi on upcoming Republic Day. #DPCares #RepublicDay2024 #RepublicDayParade pic.twitter.com/HgolaZAWte

यातायात परामर्श में वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं जिनका अनुसरण यात्री यातायात जाम से बचने के लिए कर सकते हैं।

सलाह में कहा गया है कि यात्री मंदिर मार्ग तक पहुंचने के लिए मदरसा, लोधी रोड टी-पॉइंट से अरबिंदो मार्ग, एम्स चौक, रिंग रोड-धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग और शंकर रोड के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग ले सकते हैं।

दक्षिण दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले लोग धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग, पंचकुइयां रोड, कनॉट प्लेस आउटर सर्कल और पहाड़गंज की ओर से चेम्सफोर्ड रोड और अजमेरी गेट की ओर से मिंटो रोड और भवभूति मार्ग से गुजर सकते हैं।

पूर्वी दिल्ली से आने वाले लोग आईएसबीटी पुल, रानी झांसी फ्लाईओवर, झंडेवालान गोल चक्कर, डीबी गुप्ता रोड, शीला सिनेमा रोड और पहाड़गंज पुल के माध्यम से बुलेवार्ड रोड ले सकते हैं।

Traffic Alert

Traffic is affected on NH-48 in the carriageway from Gurugram towards Mahipalpur due to breakdown of a truck after crossing Rajokri flyover.



Commuters are advised to plan their journey accordingly. pic.twitter.com/jbpOHPoPnH