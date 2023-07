भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर रविशंकर प्रसाद का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा- "जब से उनकी दोस्ती..."

Highlights रविशंकर प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ता की मौत भगदड़ और पुलिस की धक्का-मुक्की के कारण हुई। हालांकि, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज में भाजपा कार्यकर्ता घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में लाठीचार्ज नहीं हुआ, सिंह के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए।

पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत को लेकर शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि जब से दोनों दोस्त बने हैं तब से जदयू नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तरीके अपना लिए हैं।

भाजपा ने आरोप लगाया कि पार्टी की जहानाबाद इकाई के महासचिव विजय कुमार सिंह की शिक्षक भर्ती नीति और अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण मौत हो गई। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ता की मौत भगदड़ और पुलिस की धक्का-मुक्की के कारण हुई।

प्रसाद ने कहा, "मैं बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर नीतीश कुमार के पुलिस बल द्वारा किए गए हमले की निंदा करता हूं...नीतीश कुमार, जब से आपकी दोस्ती ममता बनर्जी से हुई है, आपने उनके तरीके अपना लिए हैं...हमारे कार्यकर्ता भगदड़ और हाथापाई में मारे गए। उनके हाथ-पैर टूट गये। वे क्या मांग रहे हैं? घोटाले में चार्जशीटेड तेजस्वी यादव को पद से हटाया जाए...मैं इसकी निंदा करता हूं...लोग आपको जवाब देंगे।"

#WATCH | BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "I condemn the attack on BJP workers in Bihar by Nitish Kumar's Police force...Nitish Kumar ever since you became friends with Mamata Banerjee you have adopted her methods...Our workers died in the stampede and manhandling. Their limbs… pic.twitter.com/oTX1tdbej4