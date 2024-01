Ram Temple in Ayodhya: रामलला की प्रतिनिधि मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ले जाया गया, देखें तस्वीरें

Highlights रामलला की प्रतिनिधि मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ले जाया गया राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में महत्वपूर्ण 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की तैयारी चल रही है और 21 जनवरी तक जारी रहेगी। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। इस बीच रामलला की प्रतिनिधि मूर्ति को आज पहले अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ले जाया गया।

Uttar Pradesh | Ramlalla's representative idol was carried across the Ram Temple premises in Ayodhya earlier today.



(Pics: VHP spokesperson Sharad Sharma) pic.twitter.com/4M07BjV1yc