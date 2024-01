Ram Mandir: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बोले श्री श्री रविशंकर, कहा-तिरुपति बालाजी मंदिर को बाद में बनवाया गया, देखें वीडियो

Highlights मंदिर बनाने का समय नहीं था। गलती को सुधारा जा रहा जो पांच सौ वर्ष पहले हुई थी। लोग पांच सदियों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Ram Mandir: अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ज्योतिष्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा आपत्ति जताये जाने के बीच आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने बुधवार को कहा कि ऐसे कई उदाहरण है जिनमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का निर्माण पूरा हुआ।

रविशंकर ने कहा कि शंकराचार्य एक अलग मत का अनुसरण करते हैं, लेकिन कई अन्य प्रावधान भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर निर्माण की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कई ऐसे प्रावधान है जिनके तहत आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर का निर्माण जारी रख सकते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भगवान राम ने स्वयं एक शिवलिंग की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ की थी।

VIDEO | "Even the Tirupati Balaji temple was a very small temple, later on the kings came and built it. The provision of building temples can continue even after the Pran Pratishtha," says spiritual leader Sri Sri Ravi Shankar on the #RamMandirPranPratishtha ceremony in #Ayodhya.… pic.twitter.com/OJ4SsmzVuD