Ram Mandir Pran Pratishtha: अयोध्या में आ गए राम, अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक क्षण, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ ने लोगों का अभिवादन किया, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) प्रमुख के स्‍वागत में अपना संदेश पोस्‍ट किया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राकट्यभूमि श्री अयोध्या धाम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय सियाराम। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य रामभक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है।

Ram Mandir Pran Pratishtha: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर लोगों का अभिवादन कियाय़। अयोध्याराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज हो रहा है। पीएम मोदी भी पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक क्षण है।

अयोध्‍या में सोमवार को भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्‍ठा समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में राम लला के नूतन विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है और संपूर्ण देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर ‘राममय’ हो गया है।

योगी ने इस पुण्‍य अवसर का साक्षी बनने आ रहे सभी अतिथियों, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) प्रमुख के स्‍वागत में अपना संदेश पोस्‍ट किया। सोमवार की सुबह सोशल मीडिया ‘एक्‍स’ पर अपने संदेश में योगी ने कहा, ‘‘श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के पुण्य अवसर के साक्षी बनने आ रहे सभी अतिथि महानुभावों का सप्तपुरियों में श्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राकट्यभूमि श्री अयोध्या धाम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय सियाराम।’’

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath greets people as he arrives at Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya



Ayodhya Ram Temple Pran Pratishtha ceremony is taking place today. #RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/eCxBLmkOVu — ANI (@ANI) January 22, 2024

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Shri Ram Janmabhoomi Temple all set for the Pran Pratishtha ceremony today. pic.twitter.com/bxIiLVCK87 — ANI (@ANI) January 22, 2024

अपने सिलसिलेवार पोस्‍ट में योगी ने कहा, ‘‘अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक क्षण! आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में आराध्य प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य रामभक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है।

#WATCH | Singer Sonu Nigam sings 'Ram Siya Ram' at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/LAYHhu2AvX — ANI (@ANI) January 22, 2024

संपूर्ण देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर ‘राममय’ हो गया है। जय श्री राम!’’ उन्‍होंने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘जय सियाराम! प्रभु श्री राम और माता सीता के चरण रज से पावन हुई धरा श्री अयोध्या धाम में ‘नए भारत’ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के शिल्पी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन!’’

उन्‍होंने एक अन्य पोस्ट में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘प्रभु श्री राम की प्राण-प्रिय नगरी श्री अयोध्या धाम में श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आरएसएस के माननीय सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन!’’

अवधपुरी अति रुचिर बनाई।

देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई॥ pic.twitter.com/V2sabn8XEN — Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) January 22, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: Actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan at the Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to attend the Ram Temple Pran Pratishtha ceremony pic.twitter.com/wJFUsLPjXJ — ANI (@ANI) January 22, 2024

योगी ने कहा, ‘‘श्री अयोध्या धाम स्थित प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के नवीन विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में देश-दुनिया से पधार रहे पूज्य संतों व धर्माचार्यों का हार्दिक स्वागत-अभिनंदन! श्री अयोध्या धाम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति ‘रामराज्य’ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।’’

श्री रामलला सरकार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से सीधा प्रसारण



LIVE Webcast of Prana Pratishtha Mahotsav of Shri Ramlalla Sarkar, from Shri Ram Janmabhoomi Mandir complex. https://t.co/Z7EqcR8K0v — Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) January 22, 2024

English summary :

Ram Mandir Pran Pratishtha Amazing, unforgettable, supernatural moment Yogi Adityanath greets people on reaching Shri Ram Janambhoomi Mandir see video

Web Title: Ram Mandir Pran Pratishtha Amazing, unforgettable, supernatural moment Yogi Adityanath greets people on reaching Shri Ram Janambhoomi Mandir see video