Ram Mandir Pran Pratishtha: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद PM मोदी ने तोड़ा 11 दिनों उपवास, किया पंचामृत का सेवन

Ram Mandir Pran Pratishtha: अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक नियमों के अनुसार अनुष्ठान पूरा किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का अपना उपवास आखिरकार तोड़ दिया। उन्होंने पुजारी के हाथों पंचामृत लिया और उसका सेवन किया।

पीएम मोदी ने भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। यह समारोह गहन भक्ति भावना के वातावरण में आयोजित किया गया। दिन की शुरुआत सुबह की पूजा के साथ हुई और उसके बाद 'मृगशिरा नक्षत्र' में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो दोपहर लगभग 12.30 बजे शुरू हुई और दोपहर 1 बजे समाप्त हुई।

