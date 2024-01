Ram Mandir: जी हां! महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अयोध्याधाम बोलिए जनाब, कैबिनेट ने अयोध्या एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में दी मंजूरी

Highlights अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक स्पर्श जुड़ गया। पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था।

Ram Mandir Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham: अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी अंतिम समय में है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इस बीच मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

➡️ #Cabinet approves #AyodhyaAirport as an International Airport and naming it as “Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham”



➡️ The airport’s name, "Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham," pays homage to Maharishi Valmiki, the sage attributed to… pic.twitter.com/i7WlDnW4WS — PIB India (@PIB_India) January 5, 2024

कैबिनेट ने अयोध्या एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में मंजूरी दे दी है और इसका नाम "महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अयोध्याधाम" रखा गया है। महर्षि वाल्मिकी को श्रद्धांजलि है। ऋषि ने महाकाव्य रामायण की रचना की, जिससे हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक स्पर्श जुड़ गया।

Union Cabinet has approved the proposal to declare Ayodhya Airport as an international airport and naming it as 'Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham'. pic.twitter.com/C3zeUKzdJz — ANI (@ANI) January 5, 2024

#Cabinet, led by Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, approves #AyodhyaAirport's elevation to an International Airport, renaming it "Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham#CabinetDecisionspic.twitter.com/DMzHvKmuDu — Office of Kiren Rijiju (@RijijuOffice) January 5, 2024

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। मोदी ने 30 दिसंबर को हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था। कहा गया, "'हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम' नाम महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की थी।

इस नाम से हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक भाव भी जुड़ गया है।’’ अयोध्या की आर्थिक क्षमता और वैश्विक तीर्थस्थल के रूप में इसके महत्व को समझने, विदेशी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए दरवाजे खोलने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देना बहुत महत्वपूर्ण है।

Union Cabinet approves proposal to declare #AyodhyaAirport as an International Airport and naming it as Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham. pic.twitter.com/IN36LAFzC9 — All India Radio News (@airnewsalerts) January 5, 2024

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘अयोध्या, अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों के साथ रणनीतिक रूप से एक प्रमुख आर्थिक केंद्र और तीर्थस्थल बनने की स्थिति में है।’’ विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘हवाई अड्डे की अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और व्यवसायों को आकर्षित करने की क्षमता शहर की ऐतिहासिक ख्याति के अनुरूप है।’’

English summary :

Ram Mandir Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham Cabinet approves Ayodhya Airport see list 2024 see video

Web Title: Ram Mandir Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhyadham Cabinet approves Ayodhya Airport see list 2024 see video