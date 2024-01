Highlights Ram Mandir Ayodhya Latest Update: अयोध्या राम मंदिर की ताजा खबर अयोध्या राम मंदिर के अंदर की वीडियो और फोटो कैसे पहुंचे राम मंदिर, अयोध्या कैसे जाएं, कौन सा रास्ता सबसे आसान अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ, राम जन्मभूमि के करेंगे दर्शन और हनुमान गढ़ी जाएंगे

Ram Mandir LIVE: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, यहां से सीएम योगी हनुमान गढ़ी जाएंगे और राम जन्मभूमि में दर्शन भी करेंगे, इसके साथ ही अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 17 जनवरी को प्रस्तावित देव विग्रह के नगर भ्रमण कार्यक्रम को मंदिर ट्रस्ट ने रद्द कर दिया है। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने सोमवार को बताया कि प्रतिमा को पूरे अयोध्या नगर में घुमाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके बजाय, ट्रस्ट उसी दिन (17 जनवरी) राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर प्रतिमा के भ्रमण की व्यवस्था करेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से इस प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने काशी के आचार्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक, ट्रस्ट की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि जब रामलला की नयी प्रतिमा को शहर में ले जाया जाएगा तो श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए उमड़ पड़ेंगे और प्रशासन के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा।

500 वर्षों के तप की परिणति।



The Sacred Garbhagriha of Prabhu Shri Ramlalla Sarkar is ready in all its glory to welcome the aaradhya of millions of Ram Bhakts across the world. pic.twitter.com/WWJjWc41va