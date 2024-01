Ram Mandir: 205 फीट ऊंची विजय पताका, धर्म ध्वज दंड अहमदाबाद से निर्मित होकर अयोध्या पहुंचा, यहां देखें 14 जनवरी से 24 मार्च तक जारी सभी कार्यक्रम

Highlights धर्म ध्वज अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी में बनकर तैयार हुआ है। स्तंभ 44 फीट लंबा, चौड़ाई 9:30 इंच और वजन 5:30 कुंतल है। 20 फीट लंबी छ धर्म ध्वज दंड और भी आए हैं।

त्रियुग नारायण तिवारी, अयोध्याः अयोध्या राम जन्म भूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर में 205 फीट ऊंची विजय पताका लहराएगी इसके लिए विशेष धर्म ध्वज दंड अहमदाबाद से निर्मित होकर अयोध्या पहुंच चुका है। इसे श्री राम जन्मभूमि परिसर में रखा गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धर्म ध्वज में विजय पताका लहराएंगे।

यह धर्म ध्वज अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी में बनकर तैयार हुआ है। धर्म दंड लेकर पहुंचे कंपनी के कारीगर शैलेश भाई ने बताया कि पूरी तरह पीतल से बना हुआ स्तंभ 44 फीट लंबा, चौड़ाई 9:30 इंच और वजन 5:30 कुंतल है। इसके अलावा भी 20 फीट लंबी छ धर्म ध्वज दंड और भी आए हैं।

करीब 40 कारीगरों ने 16 घंटे काम करके यह धर्म ध्वजा 9 महीने में तैयार किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की दृष्टि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया की राम मंदिर में ब्रह्मांड को भी ऊर्जा पहुंचे इसके लिए विशेष प्रकार का धर्म ध्वज दंड निर्मित कराया गया है। यह अनोखा एंटीना होता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को भगवान के गर्भग्रह तक ले जाता है।

राम मंदिर में मुख्य ध्वज समेत सात ध्वज लगे हैं मंदिर का शिखर 161 फिट है ।शिखर के ऊपर पताका रहेगी क्योंकि धर्म ध्वज दंड की लंबाई 44 फिट है। इसलिए धर्म ध्वज दंड की कुल ऊंचाई 205फिट हो जाएगी जहां 24 घंटे विजय पताका लहराती रहेगी। तेज हवा में पताका इधर-उधर ना हिले इसको लेकर इंजीनियरों ने खास संरचना की है और उसी अनुसार डिजाइन किया है।

अयोध्या के सरजूनदी के रामघाट पर 108 फीट लंबी साढे तीन फीट मोटी अगरबत्ती प्रज्वलित होगी इसे गुजरात के बड़ौदा से तैयार करके मंगाया गया है। अगरबत्ती तैयार करने वाले बिहार भाई भरवारा ने बताया कि बनाने में 6 माह लगे हैं। पाच लाख रुपए लागत आई है।

प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इस अगरबत्ती को प्रज्वलित किया जाएगा। इसमें 386 किलो नारियल का खोपरा 376 किलो गूगल 280 किलो जाओ 280 किलो तिल 425 किलो हवन सामग्री 1475 किलो गाय का गोबर 191 किलो गाय का घी लगा है जो 45 दिन तक प्रज्वलित होगी।

राम मंदिर को लेकर पर्यटनः सांस्कृतिक विभाग ने 14 जनवरी से 24 मार्च तक जारी किए कार्यक्रम-

राम वन गमन मार्ग पर निकलेगी राम चरण पादुका यात्रा।

मकर संक्रांति 15 जनवरी से चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होगी रामचरण पादुका यात्रा।

19 जनवरी को अयोध्या (नंदी ग्राम) पहुचेगी राम चरण पादुका यात्रा।

22 जनवरी को PM मोदी की उपस्थिति में निकलेगी शोभा यात्रा।

देश के 3 हजार कलाकार शोभायात्रा में होंगे शामिल।

प्रभु श्रीराम से जुड़ी मूर्तियों का प्रदर्शन-मूर्तिकला, पुरातन चित्रकला के 108 चित्रों का चित्रांकन।

अयोध्या में देश-विदेश के कथा वाचक करेंगे श्रीराम पर प्रवचन।

श्री रामभद्राचार्य, चिन्मयानंद बापू, महंत राम दिनेश आचार्य, देवकी नंदन, अवधेशानंद जी जैसे दिग्गज देंगे प्रवचन।

अयोध्या के संध्या मंच पर ए. आर रहमान, सोनू निगम, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, कैलाश खेर जैसे दिग्गज देंगे प्रस्तुति।

कन्हैया मित्तल, प्रेम प्रकाश दुबे, ऋचा शर्मा, तृप्ति शाक्य, बतूल बेगम, साधो बैंड दिल्ली व शर्मा बंधु उज्जैन की होगी प्रस्तुति।

1111 शंखों के सामूहिक शंखवादन का बनेगा विश्व रिकार्ड।

अयोध्या के सभी घाटों पर होगी सामूहिक सरयू आरती।

अयोध्या में नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों के कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन।

MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमांचल, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व चंडीगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों की राम लीलाओं का होगा मंचन।

प्रदेश के सभी मंदिरों धार्मिक स्थलों पर राम मंदिर भजन, रथ कलश यात्रा, प्रवचन, रामायण व सुंदरकांड का होगा पाठ।

युवा-महिला मंगल दल, आशा बहुए, ANM, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत सहायक करेंगे सहयोग।

सांस्कृतिक विभाग अयोध्या के 25 प्रमुख स्थलों के साथ 1200 मंदिरों में रामायण और सुंदरकांड का कराएगा आयोजन।

