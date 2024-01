Ram Mandir Inauguration: वेंकटेश प्रसाद को मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण, कहा- 'अभिलाषा थी कि मेरे जीवनकाल में राम मंदिर बने'

Highlights राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण पाकर वेंकटेश प्रसाद गदगद 22 जनवरी के समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नाम शामिल होंगे

Ayodhya Ram temple Inauguration invitations: अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देशभर की मशहूर और गणमान्य हस्तियों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है।

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण पाकर वेंकटेश प्रसाद गदगद हैं। इसके बारे में उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये उनके जीवन की अभिलाषा थी कि उनके जीवनकाल में ही राम मंदिर का निर्माण संपन्न हो जाए।

वेंकटेश प्रसाद ने लिखा, "यह आशा और अभिलाषा थी कि मेरे जीवनकाल में राम मंदिर का अभिषेक हो। क्या क्षण है, न केवल 22 जनवरी को अभिषेक हो रहा है, बल्कि मेरे जीवनकाल में भारत के सबसे महान क्षण में शामिल होने का सौभाग्य और आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।"

It was a hope and a desire, that in my lifetime Ram Mandir consecration happens.

And what a moment, not only is the consecration happening on 22nd January, but have the great fortune and blessings to be able to attend India’s greatest moment in my lifetime.

