Ram Mandir: रोशनी से जगमगाया राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या में ऐसे मनाया गया 'दीपोत्सव', सामने आए वीडियो

अयोध्या: प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ घंटों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर को खूबसूरती से रोशन किया गया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम मंदिर को कई रोशनी से जगमग किया गया है। ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार, जो दिवाली की पूर्व संध्या पर अपने प्रतिष्ठित 'दीपोत्सव' के लिए जानी जाती है, ने अयोध्या शहर को दीयों से सजाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय राम मंदिर में मौजूद थे जब इसे मेगा उत्सव के हिस्से के रूप में रोशन किया गया था। भगवान राम का चित्रण करने वाला एक लेजर और लाइट शो भी आयोजित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के सरयू घाट पर 'संध्या आरती' की गई।

रामलला के प्रतिष्ठा समारोह से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से इस घटना के उपलक्ष्य में दीये जलाने का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से अपने घरों पर दीये जलाकर और वंचितों का समर्थन करके उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया था।

#WATCH | Ayodhya Ram Temple illuminated beautifully after the 'Pran Pratishtha' ceremony pic.twitter.com/UrMFdEQUgQ — ANI (@ANI) January 22, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath at Ayodhya Ram temple as it is illuminated to celebrate the 'Pran Pratishtha' of Ram Lalla pic.twitter.com/TUUY4sLsNQ — ANI (@ANI) January 22, 2024

#WATCH | Laser and light show depicting Lord Ram at the Ayodhya Ram Temple after 'Pran Pratishtha' of Ram Lalla. pic.twitter.com/01sy4mM8uH — ANI (@ANI) January 22, 2024

#WATCH | Ayodhya, UP: 'Deepotsav' underway at Saryu Ghat after Ram temple 'Pran Pratishtha' pic.twitter.com/NtiQEEjbrD — ANI (@ANI) January 22, 2024

इससे पहले आज पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला के प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की। जबकि पुजारियों के एक समूह ने सभी अनुष्ठान किए, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति अभिषेक समारोह में शामिल हुए।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व करने के बाद, पीएम मोदी ने एक सभा को संबोधित किया और कहा, "सदियों के इंतजार के बाद भगवान राम आखिरकार आ गए हैं। हमने सदियों तक जो धैर्य दिखाया और जो बलिदान दिया, उसके बाद हमारे भगवान राम आए हैं।"

Web Title: Ram Mandir Illuminated With Lights, Deepotsav Begins After Pran Pratishtha Ceremony In Ayodhya, Videos Surface