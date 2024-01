Ayodhya Ram Mandir: प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह में लगे स्वर्ण जड़ित दरवाजे, देश के कोने-कोने से पहुंच रहा प्रभु श्रीराम के लिए भोग

Highlights अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आगरा से अयोध्या 56 तरह के प्राचीन पेठा पहुंचे दूसरी तरफ 1000 किलोग्राम के लड्डू भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा से अयोध्या पहुंच गए गर्भगृह में मंदिर के गर्भग्रह में स्वर्ण जड़ित दरवाजे अपनी जगह लगा गए हैं

नई दिल्ली: 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आगरा से अयोध्या 56 तरह के प्राचीन पेठा पहुंचे हैं। दूसरी तरफ 1000 किलोग्राम के लड्डू भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा से अयोध्या पहुंच गए हैं।

इनके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज की मौजूदगी में गुजरात से पहुंची 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई।

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh: Bhog of 1000 kilograms of laddus sent from Shri Krishna's birthplace to Ayodhya pic.twitter.com/21Ljkj3Rno

अयोध्या में आज राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह में अनुराधा टिंबर इंटरनेशनल की ओर से मंदिर के अंदर सभी सोने से जड़ित दरवाजों को अपनी जगहों पर लगा दिया है। इसके साथ ही मंदिर के सभी दरवाजे लगाने का काम पूरा हो गया है। इस बात की जानकारी अनुराधा टिंबर की ओर से सारथ बाबू ने दी है।

#WATCH | The 108-feet incense stick, that reached from Gujarat, was lit in the presence of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra President Mahant Nrityagopal Das ji Maharaj pic.twitter.com/ftQZBgjaXt