Ayodhya Ram Mandir: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 22 जनवरी को केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में रहेगा हाफ डे

Ayodhya Ram Mandir: भारतवासी इन दिनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के लिए देश-विदेश के हिंदुओं में भारी उत्साह है। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई अन्य हस्तियां मौजूद होंगी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि 22 जनवरी के अवसर पर देश के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को आधे दिन के दिन बंद रखा जाएगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में 22 जनवरी को आधे दिन के अवकाश का निर्णय लोगों में जबरदस्त उत्साह को देखते हुए लिया गया।

इससे पहले कई राज्यों में स्कूलों और अन्य संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया गया था। अयोध्याराम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई राज्यों ने छुट्टियों की घोषणा की है। इस दिन स्कूलों और कार्यलयों में छुट्टी की घोषणा की गई है।

All central govt offices to be closed for half day on Jan 22 in view of 'Ram Lalla Pran Pratishtha' in Ayodhya: Union Minister Jitendra Singh