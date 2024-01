Ram Mandir: 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं, देखें

Highlights श्रद्धालु रामलला की प्रतिमा वाले अस्थायी मंदिर में पूजा-अर्चना करते रहे हैं। मंदिर को भी मंदिर निर्माण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। 2019 में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद शुरू हुआ।

त्रियुग नारायण तिवारी, अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी जोरों पर हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में एक समारोह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर के निर्माण का पहला चरण अब पूरा हो गया है। वर्ष 1949 से, श्रद्धालु रामलला की प्रतिमा वाले अस्थायी मंदिर में पूजा-अर्चना करते रहे हैं।

इस मंदिर को भी मंदिर निर्माण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, जो 2019 में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद शुरू हुआ। शीर्ष अदालत ने अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद का निपटारा किया था। अब, ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि पुरानी प्रतिमा को उत्सवों के लिए परिसर में रखा जाएगा।

Features of Shri Ram Janmbhoomi Mandir



1. The Mandir is in the traditional Nagar style.



2. The Mandir has a length (east-west) of 380 feet, a width of 250 feet, and a height of 161 feet.



3. The Mandir is three-storied, with each floor being 20 feet tall. It has a total of 392…