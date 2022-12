राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा, "क्या उस समय उनके नाना सो रहे थे, जब चीन ने भारत की 37,000 वर्ग किमी जमीन पर कब्जा कर लिया था"

Highlights राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर घेरा मोदी सरकार को, भाजपा ने किया आक्रामक पलटवार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि चीन ने जब हमारी जमीन पर कब्ज किया तो उनके नाना सो रहे थे राहुल गांधी ने कहा कि चीन आक्रमण की तैयारी कर रहा है और मोदी सरकार इस बात से बेखबर है

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी ने चीन विवाद के संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। भाजपा की ओर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के उस आरोप पर पलटवार किया है, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और केंद्र सरकार सभी खतरों पर आंख बंद करके बैठी हुई है।

भाजपा की ओर से राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए कहा, "राहुल गांधी के नाना उस समय सो रहे थे, जब चीन ने भारत की 37,000 वर्ग किमी पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त वो चीन के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि वो आगे क्या करने वाला है। यही नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से 135 करोड़ रुपये का चंदा लिया है।"

Rahul Gandhi's maternal grandfather was sleeping when India lost 37,000 sq km to China. He has become so close to China that he knows what it is going to do next. Rajiv Gandhi Foundation received a donation of Rs 135 crore from Communist Party of China: BJP's Rajyavardhan Rathore pic.twitter.com/QrmeYGk7YN