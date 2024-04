Rajya Sabha Oath Taking Ceremony: मिलिंद देवड़ा के साथ नवनियुक्त सांसदों ने ली शपथ, अध्यक्ष जगदीप धनकड़ भी रहें मौजूद

Highlights Rajya Sabha Oath Taking Ceremony: मिलिंद देवड़ा ने सांसद के रूप में ली शपथ Rajya Sabha Oath Taking Ceremony: राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनकड़ भी रहे मौजूद Rajya Sabha Oath Taking Ceremony: दूसरी पार्टियों के सांसदों ने भी शपथ ग्रहण की

Rajya Sabha Oath Taking Ceremony: शिवसेना (शिंदे) पार्टी से चुने गए सांसद मिलिंद देवड़ा ने राज्यसभा परिसर में पहुंच कर शपथ ली। इस मौके पर खुद देश के उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकड़ मौजूद रहें।

#WATCH | Delhi: Shiv Sena leader Milind Deora takes oath as a member of Rajya Sabha. pic.twitter.com/fETOdHEjh7

मिलिंद देवड़ा के अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष और ममता ठाकुर, समाजवादी पार्टी से राम जी लाल सुमन ने भी पद की शपथ ग्रहण की। दूसरी ओर भाजपा के यूपी से सांसद संजय सेठ, अमर पाल मौर्य, कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने भी शपथ ली है।

#WATCH | Rajya Sabha Chairman #JagdeepDhankhar administers Oath/ Affirmation to newly-elected member Sagarika Ghose in the Parliament House.#RajyaSabha@VPIndia@harivansh1956@sagarikaghosepic.twitter.com/8dfOSX34hc