Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, सात विधायकों से खफा अखिलेश, कहा- मनोज पांडे तो भाजपा-आरएसएस के बारे में सूचना देते थे, अब कौन देगा

Highlights सपा के एक- एक विधायक को लेकर कई तंज किए. अंतरात्मा वालों का अंतरखात्मा हो गया है. विधायक अब जनता का कैसे सामना करेंगे जो भाजपा को हराकर आए हैं.

Rajya Sabha Elections UP News: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के सात विधायकों के कारनामे से खफा सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को शांत दिखे. अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के आजमगढ़ में मजबूत नेता माने जाने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करने के लिए आए थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से विस्तार से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी को जिताया है, उनके बारे में उन्हें पता चल गया था. यह विधायक वह हैं जो पार्टी की बात भाजपा नेताओं तक पहुंचाते थे. अखिलेश ने यह भी कहा है कि पार्टी को धोखा देने वाले विधायकों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

