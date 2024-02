Rajya Sabha Election 2024: क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजद और बीजेपी में गठजोड़!, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को नवीन पटनायक ने किया समर्थन

Highlights मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा चुनाव 2024 में समर्थन देने का फैसला किया है। देबाशीष सामंत्रे और शुभाषीश खूंटिया ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उम्मीदवारों ने उच्च सदन में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया।

Rajya Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव कुछ माह के बाद होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार पहले ही एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि पटनायक हमेशा राज्यसभा में भाजपा को सपोर्ट करते है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा चुनाव 2024 में समर्थन देने का फैसला किया है। बीजू जनता दल (बीजद) आगामी राज्यसभा चुनाव में राज्य के रेलवे और दूरसंचार विकास के व्यापक हित के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा।

Biju Janata Dal (BJD) will support the candidature of Union Minister Ashwini Vaishnaw, "for the larger interest of State's Railways and Telecom Development" in the ensuing Election to Rajya Sabha - 2024. pic.twitter.com/OfTnvCpGoX