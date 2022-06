महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप, चुनाव आयोग को लिखा पत्र

Highlights शुक्रवार को राज्यसभा की 16 सीटों के लिए शाम चार बजे तक मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने किसी भी दल को व्हिप जारी करने पर रोक लगायी थी। व्हिप जारी न करने की स्थिति में किसी विधायक को अपना मत पार्टी पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाना होता।

मुम्बई: शनिवार (10 जून) को हुए महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव के मतदान में धांधली का आरोप लगा है। यह आरोप राज्य के सत्ताधारी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अगाड़ी के अंग कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख नाना पटोले ने लगाया है। नाना पटोले ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर चुनाव भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार और निर्दलीय विधायक रवि राणा के मत को 'निर्वाचन के नियमों के उल्लंघन' के आधार पर रद्द करने की माँग की है।

नाना पटोले ने चुनाव आयोग को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चुनाव के दौरान अपना मतपत्र दूसरे को दिखा दिया था जो निर्वाचन से जुड़े नियमों का उल्लंघन था।

नाना पटोले ने निर्दलीय विधायक रवि राणा पर सदन में खुलेआम हनुमान चालीसा का प्रदर्शन करके अन्य मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पटोले का आरोप है कि राणा का यह कृत्य चुनावी आचारसंहिता का उल्लंघन था।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान की कुल 16 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव हो रहे हैं। 11 राज्यों के कुल 41 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं।

चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा व्हिप जारी करने पर रोक लगायी थी। व्हिप न जारी करने की स्थिति में मतदान करने वाले विधायकों या सांसदों को अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को अपना मत नहीं दिखाना होता। यानी हर सदस्य गुप्त मतदान कर सकता है।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कर्नाटक से निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश राजस्थान से निर्विरोध चुने गये हैं।



