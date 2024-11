Rajya Sabha Bypoll 2024 Updates: 4 राज्य और 6 सीट, एनडीए पलड़ा भारी, 5 सीट पर कब्जा की उम्मीद?, तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट

Highlights Rajya Sabha Bypoll 2024 Updates: आंध्र प्रदेश में टीडीपी और ओडिशा में भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। Rajya Sabha Bypoll 2024 Updates: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। Rajya Sabha Bypoll 2024 Updates: हरियाणा में भाजपा का कब्जा बरकरार है।

Rajya Sabha Bypoll 2024 Updates: आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी। 4 राज्य की 6 सीट पर 20 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन पलड़ा भारी है। आंध्र प्रदेश में एनडीएन की सरकार है और ओडिशा और हरियाणा में भाजपा काबिज है। इस तरह से देखा जाए तो छह सीट में से 5 सीट पर एनडीए गठजोड़ कब्जा करने की स्थिति में है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता की सरकार है और आसानी से एक सीट झोली में चली जाएगी।

Election Commission of India releases notification for the 6 vacant seats of Rajya Sabha. Elections will be held on 20th December and results will also be declared on the same day. pic.twitter.com/5EYrfOYY1p