Rajnath Singh In Jhunjhunu: 'कोई है मां का लाल, किसी ने पिया है मां का दूध', राजस्थान में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Highlights राजनाथ सिंह ने कहा यह नया भारत है सीमा के इस और उस पार भी मारेंगे राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं, जबकि कांग्रेस के लोग अपने परिवार को ही जनार्दन मानते हैं हमने धारा 370 को समाप्त करने की बात कही थी कर दिया

Rajnath Singh In Jhunjhunu: राजस्थान के झुन्झुनू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पहुंचे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करती है तो यह मानते नहीं है बल्कि सबूत मांगते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको हमारी सेना के शौर्य पराक्रम पर शक है। क्यों आप बार बार सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। दुनिया के सारे देश इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। यह कांग्रेस के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।

Now try to commit a terrorist attack, we will kill across the border too, and if necessary, we will go across the border and kill: Union Defense Minister Rajnath Singh at Jhunjhunu, Rajasthan pic.twitter.com/Gb9js1IBI8