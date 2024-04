Rajnath Singh In Murshidabad: 'पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल', चुनावी सभा में बोले राजनाथ सिंह

Highlights राजनाथ सिंह ने कहा, पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है और यह अपराध के लिए जाना जाता है संदेशखाली जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल की भूमि पर होती हैं भाजपा की सरकार बनी तो हम देखेंगे कि संदेशखाली जैसी घटना दोहराने की हिम्मत कौन करता है

Rajnath Singh In Murshidabad: केंद्रीय रक्षा मंत्री लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे। यहां उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की आलोचना की और कहा कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है और यह अपराध के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि संदेशखाली जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल की भूमि पर होती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार अगर यहां भाजपा की सरकार बनी तो हम देखेंगे कि संदेशखाली जैसी घटना दोहराने की हिम्मत कौन करता है।

इससे पहले आज, पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा, जिसके पास लोगों का समर्थन नहीं है। अधिकारी ने कहा कि टीएमसी गुंडों की पार्टी है। टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। गुंडे और पुलिस उनके साथ हैं, लोग नहीं।

#WATCH | West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari says, "TMC is a party of goons. TMC is not a political party...Goons and police are with them not the people..." pic.twitter.com/oMlNXk651i

मेदिनीपुर से भाजपा की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पॉल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की रणनीति काम नहीं करेगी और बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी बहुत अच्छे नतीजे देगी। पॉल ने कहा कि लोग संदेशखाली घटना के बाद ममता बनर्जी के व्यवहार और महिलाओं के प्रति उनकी बेईमानी का जवाब देंगे।

VIDEO | Here’s what BJP leader Agnimitra Paul said on PM Modi’s remark on Congress MP Rahul Gandhi.



“He ran away from Amethi in fear, now he will have to leave from Wayanad as well. He is only good at making empty talks, or he has no political relevance.”#LSPolls2024WithPTI… pic.twitter.com/agbYu6bfCP