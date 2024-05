Rajiv Gandhi Death Anniversary: प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

Highlights पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 33वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज सुबह वीरभूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि दी राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को लिट्टे ने तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में कर दी थी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 33वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में कहा, "हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि।"

On his death anniversary, my tributes to our former PM Shri Rajiv Gandhi Ji.