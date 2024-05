Rajasthan HeatWave Red Alert: आंखें हुई नम, शहीद हुआ बीएसएफ का जवान, 50 डिग्री में ड्यूटी, आया हीट स्ट्रोक

Highlights हीट स्ट्रोक से बीएसएफ जवान शहीद राजस्थान में अगले तीन दिनों तक रेड अलर्ट जारी राजस्थान में गर्मी से अभी राहत के आसार नहीं

Rajasthan HeatWave Red Alert: गमी से बचने के लिए आप भले ही अपने घरों में कैद हो गए हो। लेकिन, देश के जवान आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। वह आसमान से बरसती आग के बीच जल रहे हैं। राजस्थान में भारत-पाक की सरहदों पर तापमान का पारा 50 को पार कर चुका है। ऊपर से आग, नीचे रेत से आग के बीच जवान अपनी ड्यूटी दे रहा है। इसी बीच देश के लिए एक बुरी खबर सामने आई है।

इस खबर से देशवासियों की आंखें नम हो गई है। दरअसल, भारत-पाकिस्तान की सीमा रामगढ़ पर तैनात एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया है। जवान की पहचान अजय कुमार के तौर पर हुई है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार, अजय कुमार की मौत हीट स्ट्रोक से हुई है।

खबरों के अनुसार, अजय कुमार रविवार को सीमा चौकी भानु पर तैनात थे। भीषण गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रामगढ अस्पताल ले जाया गया।अस्पताल में आज सुबह जवान ने दम तोड़ दिया।

आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि राजस्थान में ज्यादातर जगह लू से लेकर भीषण लू तक का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है।

