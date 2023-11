Rajasthan Elections 2024: राजस्थान में मतदान समाप्त, शाम 6 बजे तक लगभग 69 फीसदी हुई वोटिंग

Highlights राज्य की 200 विधानसभा सीट में से 199 सीट पर 25 नवंबर को मतदान समाप्त हुआ अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान में लगभग 69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल मतदान प्रतिशत 74.06 प्रतिशत रहा था

Rajasthan Assembly Elections 2024: राजस्थान में विधानसभा के लिए मतदान शाम छह बजे समाप्त हो गया। अधिकारियों के अनुसार, यहां लगभग 69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव समाप्ति से पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया, "मतदान अभी भी जारी है। हमने कहा था कि जो लोग शाम 6:00 बजे तक बूथ पर आ जाएंगे, वे वोट डालने के पात्र होंगे। राज्य में शाम 5:00 बजे तक मतदान का प्रतिशत 68.24 रहा।"

दरअसल, अब भी अनेक जगह मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े हैं , जिनके द्वारा वोट डाले जाने के बाद ही मत प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा सामने आएगा। उन्होंने आगे कहा, "जहां तक ​​ईवीएम के साथ समस्याओं का सवाल है, हमारे राज्य में मतदान और मॉक पोल के दौरान ईवीएम के साथ सबसे कम समस्याएं हैं..."

गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार छह बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं उन सभी को वोट डालने की अनुमति होगी। उनके अनुसार लेकिन छह बजे के बाद किसी भी नए व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शाम छह बजे तक 68.24 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला तथा अभी मतदान चल रहा है । उन्होंने कहा कि इसमें अगर डाक मत पत्रों का प्रतिशत मिला लिया जाए तो मतदान प्रतिशत 69 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल मतदान प्रतिशत 74.06 प्रतिशत रहा था।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: State's Chief Electoral Officer Praveen Gupta says, "Voting is still underway. We had said that those who came to the booth by 6:00 pm would be eligible to cast the vote. The voter turnout till 5:00 pm was 68.24%..." pic.twitter.com/2i5OQbxSP6