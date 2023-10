Rajasthan Election 2023: प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप

Highlights EC ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भेजा प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को चुनाव आयोग को एक कांग्रेस नेता की शिकायत की थी साथ ही भाजपा ने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया

नई दिल्ली: केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा ने बुधवार को चुनाव आयोग को एक शिकायत सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि उन्होंने झूठे, असत्यापित आरोप लगाए हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

अपने निवेदन में, भगवा पार्टी ने कहा कि गांधी ने 20 अक्टूबर को दौसा में एक सार्वजनिक बैठक में कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब एक मंदिर में मोदी द्वारा किए गए दान का एक लिफाफा खोला गया, तो उसमें केवल 21 रुपये थे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि यह खबर देखी और पता नहीं दावा सच है या नहीं।

इसके बाद उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी द्वारा जनता को 'लिफाफे' दिखाए जाते हैं लेकिन चुनाव के बाद उनमें कुछ नहीं मिलता। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी ने अपनी शिकायत में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी शामिल किया है।

Election Commission of India issues show-cause notice to Congress leader Priyanka Gandhi Vadra for allegedly violating Model Code of Conduct guidelines during the election campaign in Rajasthan. BJP had submitted a complaint to the EC yesterday saying she made false, unverified… pic.twitter.com/zNaBXiODnN