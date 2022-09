Rajasthan Congress: सीएम रहूंगा या नहीं, सोनिया जी करेंगी फैसला, सीएम गहलोत ने कहा-मैं 50 साल से कांग्रेस का वफादार सिपाही रहा हूं, जानें बड़ी बातें

Highlights दो दिन पहले की घटना से बहुत दुख हुआ है। मैं 50 साल से कांग्रेस का वफादार सिपाही रहा हूं। विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी।

नई दिल्लीः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर उनसे मुलाकात के बाद गहलोत ने यह भी कहा कि अब मुख्यमंत्री पद का फैसला सोनिया गांधी करेंगी।

I won't contest these elections in this atmosphere, with moral responsibility, said Rajasthan CM Ashok Gehlot



On being asked if he will remain Rajasthan CM, Gehlot said, "I won't decide that, Congress chief Sonia Gandhi will decide that." pic.twitter.com/arRFlDrazd — ANI (@ANI) September 29, 2022

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि जयपुर में विधायक दल की बैठक नहीं हो पाने की घटना के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है और अब वह अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। गहलोत ने कहा, ‘‘मैं 50 साल से कांग्रेस का वफादार सिपाही रहा हूं...दो दिन पहले की घटना से बहुत दुख हुआ है।’’

#RajasthanCongressCrisis | I had a conversation with Congress interim president Sonia Gandhi. Whatever happened two days ago shocked us. It gave a message that all of it happened as I wanted to be CM. I apologised to her: CM Ashok Gehlot after meeting Sonia Gandhi pic.twitter.com/CeVwGkiFa2 — ANI (@ANI) September 29, 2022

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सोनिया जी से माफी मांगी है।’’ गहलोत ने कहा,‘‘ विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। मैं उसे करा नहीं पाया। इस माहौल में मैंने फैसला किया कि अब मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा।’’ उनके मुख्यमंत्री पर बने रहने से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा कि इस बारे में फैसला सोनिया गांधी करेंगी।

Delhi | One-line resolution is our tradition. Unfortunately, a situation arose that resolution wasn't passed. It was my moral responsibility, but despite being a CM I couldn't get the resolution passed: Rajasthan CM Ashok Gehlot after meeting Sonia Gandhi https://t.co/anpX3MQXsGpic.twitter.com/r6dZhfud2I — ANI (@ANI) September 29, 2022

